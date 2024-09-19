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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl, nereden yapılır? ÖSYM 2024 Üniversite YKS ek kayıt tarihleri

        YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? Üniversite 2024 YKS ek kayıt tarihleri

        Üniversite ek yerleştirme sonuçlarının ardından YKS ek tercih kayıtları gündeme geldi. İlk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 6-11 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini yaptı. Sonuçlar ÖSYM tarafından duyulurken YKS ek tercih kayıtları ne zaman sorusu da yanıt buldu. İşte, 2024 Üniversite YKS ek kayıt tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 15:11 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:13
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        YKS ek tercih kayıtları belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, 6-11 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurusunda bulunmuştu. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, Üniversite 2024 YKS ek kayıt tarihleri

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        YKS EK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

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        Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

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