Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri, boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?

        YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri, boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?

        ÖSYM tarafından YKS tercih süreci gerçekleşiyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih tarihleri içerisinde bir kez daha şanslarını deneyecek. Bu noktada YKS ek tercih tarihi merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri, boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 14:05 Güncelleme: 20.09.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS ek yerleştirme kılavuzu 2025 ÖSYM tarafından yayımlanacak. Üniversitede ilk yerleştirmede bir yere yerleşemeyenler ikinci tercih için YKS ek tercih tarihini bekliyor. Yayınlanacak olan kılavuzla birlikte KS ek tercih tarihleri başta olmak üzere 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları yer alacak. Peki YKS ek tercih ne zaman?

        2

        YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS ek tercih takvimi, henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllara göre, ek tercihlerin yerleştirme sonuçlarının ardından 2-3 hafta içinde başlaması bekleniyor. İlk yerleştirme sonuçları 28 Ağustos'ta açıklandı. Buna göre Eylül'ün üçüncü haftasında kılavuzun yayınlanacağı tahmin ediliyor.

        3

        YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

        YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı. ÖSYM'nin paylaşımının ardından ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

        YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

        YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH TABAN PUANLARI 2025

        YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.

        YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!