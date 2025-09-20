YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri, boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı. ÖSYM'nin paylaşımının ardından ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH TABAN PUANLARI 2025

YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.

