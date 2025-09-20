YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri, boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?
ÖSYM tarafından YKS tercih süreci gerçekleşiyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih tarihleri içerisinde bir kez daha şanslarını deneyecek. Bu noktada YKS ek tercih tarihi merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri, boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?
YKS ek yerleştirme kılavuzu 2025 ÖSYM tarafından yayımlanacak. Üniversitede ilk yerleştirmede bir yere yerleşemeyenler ikinci tercih için YKS ek tercih tarihini bekliyor. Yayınlanacak olan kılavuzla birlikte KS ek tercih tarihleri başta olmak üzere 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları yer alacak. Peki YKS ek tercih ne zaman?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS ek tercih takvimi, henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllara göre, ek tercihlerin yerleştirme sonuçlarının ardından 2-3 hafta içinde başlaması bekleniyor. İlk yerleştirme sonuçları 28 Ağustos'ta açıklandı. Buna göre Eylül'ün üçüncü haftasında kılavuzun yayınlanacağı tahmin ediliyor.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı. ÖSYM'nin paylaşımının ardından ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.
YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH TABAN PUANLARI 2025
YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.