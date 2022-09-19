Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi araştırması sıklaştı. Gözler ÖSYM tarafından açıklanacak YKS ek yerleştirme sonuçlarına çevrilmiş durumda. 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında ek yerleştirme başvurularında bulunan adaylar "YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ile ilgili detaylar...

ABONE OL
  • YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak mı? Ek tercih sonuçları sorgulama

    YKS ek tercih yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar ek tercihlerle şanslarını bir kez daha deniyorlar. ÖSYM tarafından açıklanacak olan ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair bilgiler haberimizde...
  • YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak mı? Ek tercih sonuçları sorgulama

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor. 

    YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor. 
  • YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak mı? Ek tercih sonuçları sorgulama

    2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

    YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

    YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak mı? Ek tercih sonuçları sorgulama

     EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
  • YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak mı? Ek tercih sonuçları sorgulama

    Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.