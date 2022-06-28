2022 YKS GÖREVLİ ÜCRETİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından sosyal medya hesabından konuya dair yapılan açıklamada,

"18-19 Haziran tarihlerinde uyguladığımız 2022-YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de görev alan sınav görevlilerimizin ücretleri 24 Haziran Cuma günü hesaplarına yatırılmıştır. AYT ve YDT oturumlarında görev alan görevlilerimizin ücretleri de bugün itibarıyla hesaplarına yatırılmıştır.

2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022’den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir.

2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır.

Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.