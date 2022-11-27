2023 üniversite sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. ÖSYM sınav takviminin duyurulmasıyla YKS (AYT, TYT) başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazandı. Bu sene sınavda ter dökecekler için üniversite sınavına ilişkin detayları bir araya getirdik. İşte 2023 YKS tarihi...