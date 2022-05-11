YKS sınavına kısa bir süre kala öğrenci ve velilerin gözü YKS'ye çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek olan öğrenciler sınavın ne zaman yapılacağına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki üç oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı, tüm bu soruların yanıtı haberimizde...