YKS maratonu başvuru süreci ile başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte netlik kazandı. Başvuru ücreti katılım sağlanacak oturum sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, YKS başvularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. Peki, "YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte YKS, TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...