YKS sınavının sona ermesinin ardından YKS soru ve cevapları yayınlanırken sınava giren adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı. Bilindiği gibi ÖSYM tarafından üç oturumda gerçekleşen sınavın ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki ÖSYM ile 2022 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte YKS sınav sonuç tarihi...