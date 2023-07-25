2023 YKS taban puanları: 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
YKS sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü erişime açıldı. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS tercih sürecine çevrildi. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak YKS tercihleri öncesinde, 2-4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi, adayların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte YKS tercih kılavuzu ile 2023 üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...
YKS tercih sürecinde geri sayım başladı. Üniversite sınavı YKS, 17-18 Haziran tarihleri arasında; AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih klavuzunun yayımlanması ile 2-4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini mercek altına alacak. Peki, "2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" İşte ÖSYM ile 2023 YKS taban puanları...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.
YKS TERCİH VE KONTENJAN ÖN KILAVUZU YAYIMLANDI
2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
2023 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU TIKLAYINIZ