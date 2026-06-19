Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi YKS - TYT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS (Tıkla - Çıktı Al) 2026 TYT sınav yerleri sorgulama ekranı: ais.osym.gov.tr

        YKS - TYT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS (Tıkla - Çıktı Al) TYT sınav yerleri sorgulama ekranı

        Üniversite Sınavı 2026 YKS sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından TYT sınav yerleri de belli oldu. Bilindiği üzere sınav salonlarına adaylar sınav giriş belgeleri olmaksızın alınmıyor. Ayrıca sınav yerleri de sınav giriş belgeleri üzerinden sorgulanıyor. Bu nedenle YKS sınav giriş belgeleri hayati önem arz ediyor. Sınav yerlerini sorgulamak isteyenler ve sınav giriş belgesi çıkarma ve sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte YKS - TYT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS (Tıkla - Çıktı Al) TYT sınav yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        YKS - TYT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve YKS sınav yerleri sorgulama ekranı, yarın yani 20 Haziran Cumartesi günü YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girecek adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS TYT sınav giriş belgesi çıkarma ekranını haberimizde derledik. İşte ÖSYM 2026 TYT sınav yerleri sorgulama ekranı...

        2

        TYT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

        2026 YKS sınav giriş belgeleri 10 Haziran 2026 tarihinde erişime açıldı. Belgenize aşağıdaki uzantıya tıklayarak erişim sağlayıp belgenizi indirebilirsiniz.

        TYT SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

        3

        TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00’te sona erecek. Sınav belgelerinizi sınavdan önce indirmeniz gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul'da, Adalar Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 41 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılma anı kamerada! Eli, ayağı bağlanmış öldüresiye dövülmüş!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılma anı kamerada! Eli, ayağı bağlanmış öldüresiye dövülmüş!
        Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Türkiye 60 yeni hastaneye kavuşuyor
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Türkiye 60 yeni hastaneye kavuşuyor
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Pistte heyecan dolu anlar
        Pistte heyecan dolu anlar
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını kim öder?
        Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını kim öder?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor
        Altın 3 haftadır kaybettiriyor
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım