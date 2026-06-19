YKS - TYT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve YKS sınav yerleri sorgulama ekranı, yarın yani 20 Haziran Cumartesi günü YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girecek adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS TYT sınav giriş belgesi çıkarma ekranını haberimizde derledik. İşte ÖSYM 2026 TYT sınav yerleri sorgulama ekranı...