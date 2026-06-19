YKS - TYT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS (Tıkla - Çıktı Al) TYT sınav yerleri sorgulama ekranı
Üniversite Sınavı 2026 YKS sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından TYT sınav yerleri de belli oldu. Bilindiği üzere sınav salonlarına adaylar sınav giriş belgeleri olmaksızın alınmıyor. Ayrıca sınav yerleri de sınav giriş belgeleri üzerinden sorgulanıyor. Bu nedenle YKS sınav giriş belgeleri hayati önem arz ediyor. Sınav yerlerini sorgulamak isteyenler ve sınav giriş belgesi çıkarma ve sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte YKS - TYT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS (Tıkla - Çıktı Al) TYT sınav yerleri sorgulama ekranı...
YKS - TYT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve YKS sınav yerleri sorgulama ekranı, yarın yani 20 Haziran Cumartesi günü YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girecek adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS TYT sınav giriş belgesi çıkarma ekranını haberimizde derledik. İşte ÖSYM 2026 TYT sınav yerleri sorgulama ekranı...
TYT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
2026 YKS sınav giriş belgeleri 10 Haziran 2026 tarihinde erişime açıldı. Belgenize aşağıdaki uzantıya tıklayarak erişim sağlayıp belgenizi indirebilirsiniz.
TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00’te sona erecek. Sınav belgelerinizi sınavdan önce indirmeniz gerekmektedir.