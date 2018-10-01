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Selami Şahin'in yağmur altındaki konserine 5 bin kişi geldi

Selami Şahin'in ‘Eskimeyen Şarkılar’ adlı konser dizisinin ikincisinde yoğun yağmura rağmen şarkılarını 5 bin kişiye söyledi

01.10.2018 - 14:57 | Güncelleme:

Selami Şahin'in ‘Eskimeyen Şarkılar’ konsepti çerçevesinde verdiği konseri yağmur altında 5 bin kişi izledi. 1970'li yıllardan günümüze kadar yaptığı bestelerden oluşan ve ikincisi gerçekleşen ‘Eskimeyen Şarkılar’ konseri için Şahin, ‘‘Sahneye çıkmadan önce çok dua ettim yağmur yağmasın da gelen sevenlerim ıslanmasın diye ama görüyorum ki her şeye rağmen beni bu sevgi yağmurunda yalnız bırakmadınız. Şeref verdiniz. Allah sizi başımdan eksik etmesin" dedi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde Selami Şahin, ‘Seninle Başım Dertte’yi oğlu Lider Şahin ile seslendirdikten sonra duygularını "Oğlumla sahnede bu şarkıyı paylaşıp, beraber söylemek büyük bir şeref ve onur. Allah evlatlarımızı başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın oğlum” sözleriyle dile getirdi.

 

 

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