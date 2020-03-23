YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı

AA

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yeni YÖK'ün 2020 yılı hedefleri arasında yer alan "YÖK Dersleri Projesi" kapsamındaki hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen web ara yüzünde bugün itibarıyla üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunuldu.

YÖK Dersleri Platformuna "https://yokdersleri.yok.gov.tr/" internet adresi üzerinden giriş yapılacak. Ayrıca YÖK'ün kurumsal web sitesi ve mobil uygulaması gibi farklı kanallardan da sisteme girilecek.

YÖK, platformun tasarımında "kullanıcı dostu" bir yöntem izleyerek, üniversitelerin "akademik sayfalarına benzer" bir ara yüz oluşturdu.

Platformun ana sayfasında sol tarafta yer alan ana menülerde "Fakülte/MYO/Lisans Tamamlama/Ortak Dersler/Dijital Eğitim Dersleri" ana başlıklarına giriş yapıldığında, ilgili programlardan biri seçildiğinde, o programa ait kitaplara dijital ortamda anında erişilecek.

Seçilen dijital eğitici materyal (kitap) kullanıcı tarafından bilgisayara indirilebileceği gibi istenildiği takdirde çıktısı da alınabilecek.

İlk aşamada "Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi"nin dijital ders içeriklerinin yer aldığı bu platformun, kısa süre içerisinde diğer üniversitelerin de katkılarıyla hem "program ve ders sayısı" hem de "dijital içerik çeşitliliği" açısından daha da geliştirilip zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Platformda şimdilik 27 lisans, 47 önlisans programının dijital ders materyali bulunuyor. Ayrıca 7 programın da lisans tamamlama materyali yer alıyor.

Süreç içerisinde sisteme yeni programlar da eklenerek platform içerik bakımından daha da zenginleştirilecek. Dijital ortamda sunulan kitaplara ek olarak yakın bir zamanda üniversiteler tarafından "derslerin video kayıtları, ders sunumları" gibi yeni dijital eğitim malzemeleri de platformda öğrencilerin hizmetine sunulacak.

YÖK Dersleri Platformu ile artık farklı üniversitelerdeki akademisyenlerin dersleri ve birikimleri ülkedeki bütün üniversite öğrencilerine açılmış olacak. Böylelikle öğrencilerin farklı akademik kültürler ile tanışması da sağlanacak.

- "Yükseköğretimde kalite çıtasının yükselmesine katkı sağlayan bir zemin"

Platformda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın öğrencilere mesajı da yer aldı.

Saraç, YÖK Dersleri Projesi'nin, Yeni YÖK'ün 2020 yılı hedefleri arasında geçen aylarda kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

Üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içeriklerinin "YÖK Dersleri Platformu" üzerinden açık erişime sunulduğunun altını çizen Saraç, şunları kaydetti:

"İlk aşamada Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin ders içeriklerinin yer aldığı bu platform, inanıyoruz ki diğer üniversitelerimizin de katkılarıyla hem program ve ders sayısı hem de içerik çeşitliliği açısından daha da gelişecek ve zenginleşecektir. Bu platform, yükseköğretimde kalite çıtasının daha da yükselmesine katkı sağlayan bir zemindir. Bu dersleri öğrencilerinin seçmelerine imkan sağlayacak üniversitelerimizin bölümleri, aynı zamanda öğrencilerinin farklı akademik kültürler ile tanışmasını da temin etmiş olacaklar.

'Sosyal adalet ve fırsat eşitliği' bizim yükseköğretim anlayışımızın temelini teşkil etmektedir. Yeni YÖK'ün izlediği 'Açık Bilim ve Açık Erişim' politikasının da değerli bir ürünü olan bu projede, erişime sunulan ders içeriklerini hazırlayan akademisyenlerimize ve bu sürece katkı veren bu üç üniversitemize teşekkür ederiz. YÖK Dersleri Platformu, ülkemizin değerli akademisyenlerinin derslerini ve birikimlerini bütün öğrencilerimize açmaktadır. Daimi tekamül esasında bu platform, öğrencilerimizin nitelikli ders kaynaklarına erişimi için sürekli geliştirilip zenginleştirilecektir. Ve son olarak, eğitimin kamusal bir hizmet olduğuna inandığımızı ifade etmek isteriz."