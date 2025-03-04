Gözler ÖSYM'de: YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için bekleyiş sürüyor. KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de yapılan YÖKDİL/1'de İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapça'da ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Peki, YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
YÖKDİL/1, 16 Şubat günü tamamlandı. 113 bin 667 adaya 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Şimdi ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçlarına döndü. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Peki, YÖKDİL/1 sonuç tarihi nedir?
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
ÖSYM'nin açıkladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
YÖKDİL TAKVİMİ 2025
YÖKDİL/2
Başvuru Tarihleri:
11.06.2025
18.06.2025
Sınav Tarihi:
27.07.2025
Sonuç Tarihi:
15.08.2025
(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sınav Tarihi
24.05.2025
Sonuç Tarihi:
24.05.2025
(e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sınav Tarihi:
25.05.2025
Sonuç Tarihi:
25.05.2025
(e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
22.05.2025
Sınav Tarihi:
31.05.2025
Sonuç Tarihi:
31.05.2025