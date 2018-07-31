Yokohama FM - Hiroshima maçı heyecanı

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Yokohama FM, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Hiroshima takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. 20 puanlı Yokohama FM 13. sırada bulunuyor, Hiroshima 41 puana sahip ve 1. sırada. Yokohama FM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hiroshima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 442 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yokohama FM kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Hiroshima sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Yokohama FM son hafta oynanan Urawa maçında 0-1 kazandı.

Hiroshima, Kashiwa karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Yokohama FM, 17 gol attı ve 15 gol yedi.

Hiroshima, dış sahada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hiroshima 13 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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