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YÖK’ün yaptığı tercih anketi sonuçlandı!

YÖK’ün yaptığı tercih anketi sonuçlandı. İstihdam imkanının tercihlerde ilk etken olduğunun altı çizildi. Adayların yüzde 94’ü devlet üniversitelerini, yüzde 6'sı ise vakıf üniversitelerini tercih edebileceklerini belirtti. Vakıf üniversitelerinin ücretleri yüksek bulunuyor. Tercih kullanmayan adayların yüzde 70'i lise eğitiminin öğrenim görmek istediği programla ilgili temel bilgileri kazandırdığına inanmıyor

18.11.2018 - 09:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tercih sürecinde lisans puan barajını (180) geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerinin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesine yönelik olarak geliştirilen anket 27 Ekim – 5 Kasım tarihlerinde uygulandı. YÖK’ün yaptığı tercih anketi sonuçlandı. Buna göre; istihdam imkanı tercihlerde ilk etken...

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre; söz konusu anket; kayıtlarımızda e-posta adresi bulunan öğrencilere e-posta yoluyla, e-posta adresi sisteminde bulunmayan öğrencilere ise SMS yoluyla iletildi. “31.000’den fazla” aday bu anketi kimlik numaralarını kullanarak doldurdu.

Anket sonuçları YÖK'teki ilgili uzmanlar tarafından rapor haline getirildi. Kamuoyu ile bu rapordaki bütün sonuçlar ilk kez paylaşıldı.

ANKET ÇALIŞMASINA KATILANLARIN YARISI SINAVA İLK KEZ GİRDİLER

Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan baraj puanını aşmasına rağmen, tercih yapmayan adaylardan anket çalışmasına katılanların yüzde 51’i yükseköğretime geçiş sınavına ilk defa girerken, yüzde 24’ü ikinci defa, yüzde 25’i ise üçüncü defa girdiği kaydedildi.

ADAYLARIN YKS'YE GİRME NEDENLERİ

Adayların yüzde 69’u 2018-YKS’ye üniversiteye yerleşme hedefi ile girdiğini, yüzde 31’i ise kendini denemek için girdiğini belirtti. 

Yetkililer, anketten çıkan en önemli sonucun (geçen sene de olduğu gibi) tercihte bulunmayan adayları en çok etkileyen hususun "mezuniyet sonrası iş bulma kaygısı" olduğunu dile getirdi.

ADAYLARIN TERCİH YAPMA HAKKINI KULLANMALARI HALİNDE TERCİH ETMEYİ DÜŞÜNDÜKLERİ ÜNİVERSİTE VE PROGRAM TÜRÜ

Ankete katılan adaylardan yüzde 94'ü Devlet Üniversitelerini, yüzde 6’sı vakıf üniversitelerini tercih edebileceklerini belirtti. Ankete katılan ve puanları lisans tercih edebilecek barajın üstünde olan adaylardan yüzde 92’si lisans, yüzde 8’i ise önlisans programlarını tercih edebileceklerini belirtti. 

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİ TERCİH ETMEME NEDENLERİ

Adayların devlet üniversitesini tercih etmeme nedenlerini belirleyen faktörler arasında ilk sırayı yüzde 46,28 oranla “istediğim bölümler için puanımın yeterli olmaması ”, ikinci sırayı yüzde 21,48 oranla “kazanma şansımın olduğu bölümleri bitirince iş bulamayacağım kaygısı”, üçüncü sırayı ise yüzde 11,48 oranla  “istediğim bölümün taban puanını tahmin edemeyişim” faktörü yer aldı. Devlet üniversitelerindeki boş kontenjanlar düşünüldüğünde devlet üniversitelerinin adayların temayülünün yoğunlaştığı programları dikkate alacağı düşünüldü.

 

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