YolanDa Brown, 31'inci İstanbul Caz Festivalinde konser verdi

YolanDa Brown, Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşen konserde "Million Billion Love", "How Deep is Your Love", "Confusion", "Being", "Summertime", "Dream Dream Repeat", "Strasburg St. Denis" eserleri ile Bob Marley'in "Medley" şarkısını yorumladı.

Brown'a sahnede gitarda Ralph Porrett, davulda Talbert Wilson, piyanoda Tamas Balogh, trompette Paul Jordanous, bas gitarda ise Rick Leon James eşlik etti.

Jamaikalı bir ailenin kızı olarak İngiltere’de dünyaya gelen başarılı caz sanatçısı, piyano, davul ve başka enstrümanları denerken küçük yaşta saksafonla tanıştı. REKLAM Üniversite yıllarında para kazanmak için müzik çalmaya başlayan Brown, sevdiği müzikleri bir araya getirdiği çıkış albümü "April Shower May Flowers"ı 2012’de yayımladı.