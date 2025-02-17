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        Haberler Gündem Ankara Yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpmasıyla öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpmasıyla öldü

        Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken cipin çarptığı 76 yaşındaki M.E., yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 00:36 Güncelleme: 17.02.2025 - 00:36
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        Yolun karşısına geçerken öldü
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        Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara- Konya yolunda meydana geldi.

        Ankara istikametine seyir halinde olan E.Ö. (59) yönetimindeki cip, yolun karşısına geçmek isteyen M.E.'ye çarptı.

        M.E. çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Demans hastası olduğu öğrenilen M.E.'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Cip sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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