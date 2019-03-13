Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan DJ Dikkat isimli Youtuber hakkında ölüm iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

Hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan DJ Dikkat isimli gencin ölüm iddialarına ilişkin sosyal medyada farklı söylentiler ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları DJ Dikkat'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini, bazıları ise ölmeyip askerde olduğunu söyledi.

Gerçek kimliği belli olmayan DJ Dikkat isimli Youtuber hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.