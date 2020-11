Her geçen gün biraz daha büyüyen Youtube dünyası hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Youtuber Meryem Can internetin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Peki, Meryem Can kimdir? Meryem Can kaç yaşında? İşte Youtuber Meryem Can takipçisi sayısı

MERYEM CAN KİMDİR?

Meryem Can 9 Mart 1995 tarihinde İstanbul Kartal'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde sürdüren Meryem Can 25 yaşındadır. Youtube'a 7 Ağustos 2014 tarihinde katılan Meryem Can'ın bir erkek kardeşi ve bir de ablası var.

Eğlenceli videolar, günlük vloglar, challenge'lar ve bazen de dıy projelerini paylaşan Meryem Can, şu an 3,68 Mn aboneye sahip.