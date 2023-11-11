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        Yozgat'ta doğa gönüllüsü 23 yılda 25 hatıra ormanı oluşturdu

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta "Oksijen Adam" olarak tanınan doğa gönüllüsü emekli Abdullah Karataş, 23 yılda oluşturduğu 25 hatıra ormanıyla tabiata nefes oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:11
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        Yozgat'ta doğa gönüllüsü 23 yılda 25 hatıra ormanı oluşturdu
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        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta "Oksijen Adam" olarak tanınan doğa gönüllüsü emekli Abdullah Karataş, 23 yılda oluşturduğu 25 hatıra ormanıyla tabiata nefes oluyor.

        Sarıkaya ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki esnaf emeklisi Abdullah Karataş, çocukluktan gelen ağaç sevgisini, dağıttığı fidan ve oluşturduğu hatıra ormanlarıyla gelecek nesillere aktarıyor.

        Çocukluğunda babasıyla köyden ilçeye gelirken gölgesinde dinlendikleri tek alıç ağacı altında orman oluşturma hayali kuran Karataş, 23 yılda 5 dekar ile 100 dekar arasında değişen alanlarda 25 hatıra ormanı oluşturdu.

        Karataş, ilçede 2000 yılında başladığı fidan dağıtımını geleneksel hale getirerek, satın aldığı fidanları nisan ve kasım aylarında vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

        Oluşturduğu hatıra ormanlarını her fırsatta gezen Karataş, diktiği fidanların sulama ve budama işlemlerini de kendisi yapıyor.

        İlçede "Oksijen Adam" olarak tanınan Karataş, AA muhabirine, Sarıkaya'da 40 yıl esnaflık yaptığını ve 2008'de emekli olduğunu söyledi.

        Esnaflıkta servis hizmeti sunduğundan birçok ilçe ve köye gittiğini ifade eden Karataş, "Köylere giderken her yer bozkır, fidan yok, çeşme yok ve kendi kendime, 'Burada bir orman olsa ne güzel olur' derdim. Allah nasip etti, kazancımın çoğunu ormanlar için harcadım. 'Şurada bir çeşme olsa' diye hayal ederdim, oraya çeşme yaptırdım. Şükürler olsun hayallerimi proje üreterek gerçekleştiriyorum." dedi.

        Karataş, ormana, doğaya ve insanlığa hizmet etmeyi sevdiğini anlatarak, "Bugüne kadar 25 hatıra ormanı oluşturdum. 110 bin lavanta fidesi diktim. 20'yi aşkın çeşmem oldu. Fidanların finansmanını kendim sağlıyorum ve 2000 yılından beri bu hizmetlerimi yapıyorum." diye konuştu.

        Kurduğu hatıra ormanlarında fidanların bakımını da yaptığını dile getiren Karataş, "Ormanlarımızda su bulunmayan yerlere kuyu açtırıyorum. Güneş paneliyle, damlama sistemi ve su tanklarıyla, hortumlarla sulamasını yapıyorum. Sabah erkenden kalkıp işime gidiyorum. Bazen işçi alıyorum, su bulunmayan yerlerde de tanklara su doldurtup jeneratör ve pompa sistemiyle sulama yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Bu hizmetleri Allah ömrü verdikçe yapacağım"

        Karataş, devlete ve millete faydalı hizmetler yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu yıl 20 bini aşkın fidan dikimi gerçekleştirdim. 2 bin karışık meyve ağacı diktim. Devletimize 100. yıl armağanı olarak 100 ceviz fidanı diktim. Okul, cami ve Kur'an kursu bahçelerini ağaçlandırıyorum. Ankara Atatürk Orman Çiftliğine engelli çocuklarımız adına bin fidan gönderdim. Bu hizmetleri Allah ömrü verdikçe yapacağım."

        İlçe halkından Yunus Kızıltoprak da Abdullah Karataş'ın ilçeyi, köyleri yeşillendirmeye çalıştığını, güzel işler yaptığını ve örnek bir kişi olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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