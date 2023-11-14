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        Yozgatlı değirmenci babasından kalan ekmek teknesinde geleneksel yöntemle un öğütüyor

        Yozgat'ın Çadırardıç köyünde 59 yaşındaki Şükrü Şahiner, babasından kalan 49 yıllık taş değirmende tam buğday unu üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:47
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        Yozgatlı değirmenci babasından kalan ekmek teknesinde geleneksel yöntemle un öğütüyor
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        Yozgat'ın Çadırardıç köyünde 59 yaşındaki Şükrü Şahiner, babasından kalan 49 yıllık taş değirmende tam buğday unu üretiyor.

        Şahiner, gazetecilere, müşterilerin hasat sonrası temizleyip getirdiği buğdaydan katkısız doğal un ürettiklerini söyledi.

        Yozgat'ın yanı sıra Çorum ve Kırıkkale'den de un öğütmek için değirmenine gelenler olduğunu belirten Şahiner, "Bu değirmeni 1974 yılında babam yaptı, şimdi ben çalıştırıyorum. Burada buğday değirmene atılıyor, katkısız un alınıyor." dedi.

        Çorum'un Sungurlu ilçesi Balkaya köyünden buğday öğütmeye gelen İsa Gözalan da annesi katkısız, doğal taş değirmen unu kullandığı için burayı tercih ettiğini belirtti.

        Sungurlu Bunalan Köyü Muhtarı Ahmet Sağlam da taş değirmen unu tükettiklerini ifade ederek "Her yıl buraya geliyoruz. Harmandan sonra 150-200 şinik buğdayı getirir, un yaparız. Bu un daha sağlıklı. Onun için unumuzu öğütüyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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