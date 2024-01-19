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        Sorgun'da 15 bin 355 öğrenci karne aldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 15 bin 355 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:39
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        Sorgun'da 15 bin 355 öğrenci karne aldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 15 bin 355 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Agah Efendi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, eğitim öğretim yılının birinci dönemini sorunsuz olarak tamamladıklarını söyledi.

        Öcal, ilçede anaokullarında 1318, ilkokullarda 5 bin 32, ortaokullarda 4 bin 971, liselerde 4 bin 34 öğrencimiz olmak üzere 15 bin 355 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "Öğrencilerimizden tatilde dinlenmelerini istiyoruz. Dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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