Sorgun'da öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yapan öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda öğretmenlere okulda giyinmeleri için beyaz önlük dağıtıldığını söyledi.

Öğretmenlerin yarıyıl tatili öncesi önlüklerini aldığını belirten Öcal, "Milli Eğitim Bakanlığımızca Olgunlaşma Enstitülerine diktirilen önlükler, öğretmenlerimize verildi. İlçemizde görev yapan 1100 öğretmenin 415'i önlük talebinde bulundu. Gelen önlüklerin tamamı dağıtıldı." dedi.

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