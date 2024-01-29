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        Sorgun'da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:40
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        Sorgun'da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, gece başlayan kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görüldüğünü belirtti.

        Kayhan, 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirterek, "Karalık ve Günyazı köylerimizle kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz yol açma çalışmasına başladı. Kısa sürede yollar tekrar ulaşıma açılacak." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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