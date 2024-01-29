Sorgun'da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, gece başlayan kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görüldüğünü belirtti.
Kayhan, 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirterek, "Karalık ve Günyazı köylerimizle kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz yol açma çalışmasına başladı. Kısa sürede yollar tekrar ulaşıma açılacak." dedi.
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