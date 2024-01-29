Sorgun'da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, gece başlayan kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görüldüğünü belirtti.

Kayhan, 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirterek, "Karalık ve Günyazı köylerimizle kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz yol açma çalışmasına başladı. Kısa sürede yollar tekrar ulaşıma açılacak." dedi.