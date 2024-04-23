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        Sorgun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:06
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        Sorgun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Salih Öksüz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle tören sona erdi.

        Törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, protokol üyeleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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