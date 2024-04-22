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        Yozgat Valisi Özkan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:09
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        Yozgat Valisi Özkan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        YOZGATAA)- Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.

        Özkan, mesajında, benzeri görülmemiş istiklal mücadelesinin en önemli dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın heyecan ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

        Çocukların, ülkenin umudu ve istikbali olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

        "Geleceğimiz, çocuklarımızın omuzlarında yükselecek, sizlerin azmi ile ülkemiz daha da ilerilere gidecektir. Size emanet edilen bu vatana sahip çıkıp sizden sonraki nesillere layıkıyla teslim etmeniz en büyük temennimizdir. Bugünlerde emeği, yüreği olan başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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