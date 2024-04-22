Yozgat Valisi Özkan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

YOZGATAA)- Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, benzeri görülmemiş istiklal mücadelesinin en önemli dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın heyecan ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

Çocukların, ülkenin umudu ve istikbali olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti: