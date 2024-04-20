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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:56
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Yerköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler E.G. ve M.G'ye yönelik operasyon düzenlendi.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.G. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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