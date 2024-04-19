Yozgat'ta deprem sonrası 147 ev için hasar ihbarı yapıldı

TOKAT'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Yozgat'ta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şu ana kadar 147 ev, 14 ahır ve 8 camiden hasar ihbarı aldıklarını söyledi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli dün saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Yozgat merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Kadışehri ilçesinde etkisi daha çok hissedilen deprem paniğe neden oldu. Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken depremin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, vatandaşların hasar ihbarları üzerine kentte hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Kadışehri, Aydıncık, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerinde hasar tespit çalışmasına devam ederken; vatandaşlara insani yardımların ulaştırılması için de çalışma yürütüldü. Kadışehri ilçesine bağlı köylerde evlerine giremeyen vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda kaldı. Yozgat Valiliği öncülüğünde depremden etkilenenlere çadır ve battaniye dağıtıldı. Türk Kızılay tarafından da sıcak yemek servis edildi. Depremden etkilenen köylerde, vatandaşlar cuma namazını açık havada kıldı. Yelten köyünde de cuma namazı köy konağı önünde kılındı.