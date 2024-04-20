Yozgat'ta evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu imal ve ticareti yapmak ve kullanmak suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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