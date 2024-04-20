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        Yozgat'ta evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:33
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        Yozgat'ta evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Çandır Emniyet Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli H.S.Hnin adresine operasyon düzenledi.

        Zanlının evinde yapılan aramada 1269 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu imal ve ticareti yapmak ve kullanmak suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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