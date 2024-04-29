Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta aranan 4 hükümlü Ankara'da yakalandı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü Ankara'da yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta aranan 4 hükümlü Ankara'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü Ankara'da yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan kişilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında Ankara'da saklandıkları tespit edilen 4 firarinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, K.Ö, İ.C. ve Y.S. saklandıkları yerlerde yakalandı.

        Yapılan incelemede, A.Y'nin 14 yıl 9 ay 21 gün, K.Ö'nün 12 yıl 6 ay, İ.C'nin 7 yıl 9 ay 22 gün ve Y.S'nin 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Hızlı trenle Yozgat'a 1 yılda 276 bin yolcu geliş gidiş yaptı
        Hızlı trenle Yozgat'a 1 yılda 276 bin yolcu geliş gidiş yaptı
        Sorgun'da eğitimini tamamlayan 3 hafız için tören düzenlendi
        Sorgun'da eğitimini tamamlayan 3 hafız için tören düzenlendi
        Sorgun'da 8 Top Bilardo Şampiyonası düzenlendi
        Sorgun'da 8 Top Bilardo Şampiyonası düzenlendi
        "Yılın Ebesi" seçilen İlkay Topçu, 5 yıldır annelerin mutluluğuna tanıklık...
        "Yılın Ebesi" seçilen İlkay Topçu, 5 yıldır annelerin mutluluğuna tanıklık...
        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı