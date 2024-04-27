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        Sorgun'da 8 Top Bilardo Şampiyonası düzenlendi

        Yozgat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası Sorgun'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:58
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        Sorgun'da 8 Top Bilardo Şampiyonası düzenlendi
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        Yozgat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası Sorgun’da yapıldı.

        Bilardo İl Temsilcisi Sami Ekim, AA muhabirine, 2024 yılı okul sporları çerçevesinde, Sorgun Arena Bilardo Akademi salonunda gerçekleştirilen 8 Top Bilardo İl Şampiyonasına 50 sporcunun katıldığını söyledi.

        Şampiyonanın yıldızlar ve gençler olmak üzere iki kategoride düzenlendiğini ifade eden Ekim, "Yıldızlar kategorisinde Sorgun Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Mehmet Emin Üzümveren birinci, Ömer Sakıp Ekim ikinci, Duha Bağcı ile Ahmet Yiğit Öztürk üçüncü oldu." dedi.

        Ekim, gençler kategorisinde ise TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi öğrencisi Hande Naz Ekim'in birinci olduğunu belirterek, "Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nden Alparslan Köyağasıoğlu ikinci, Sorgun Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Mahmut Can Bıyık ve Bünyamin Bozanbaşı üçüncü oldu. Dereceye giren sporcularımız, mayıs ayında yapılacak Okullar Arası Türkiye 8 Top Bilardo Şampiyonası’nda Yozgat’ı temsil edecek." diye konuştu.

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