Sorgun'da 8 Top Bilardo Şampiyonası düzenlendi

Yozgat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası Sorgun’da yapıldı.

Bilardo İl Temsilcisi Sami Ekim, AA muhabirine, 2024 yılı okul sporları çerçevesinde, Sorgun Arena Bilardo Akademi salonunda gerçekleştirilen 8 Top Bilardo İl Şampiyonasına 50 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın yıldızlar ve gençler olmak üzere iki kategoride düzenlendiğini ifade eden Ekim, "Yıldızlar kategorisinde Sorgun Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Mehmet Emin Üzümveren birinci, Ömer Sakıp Ekim ikinci, Duha Bağcı ile Ahmet Yiğit Öztürk üçüncü oldu." dedi.