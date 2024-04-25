Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale meslektaşları tarafından anıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Hayatını 25 Nisan 2022'de kaybeden Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanlığınca otelde program düzenlendi.

Törende konuşan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Lale'nin, toplum sağlığı için sembol olduğunu söyledi.

Veteriner hekim Lale'nin anısını yaşatacaklarını belirten Arslan, "Veteriner hekimlik mesleği öyle çok alana hitap ediyor ki hemen her alanda benzer şiddet yaşanıyor. Volkan meslektaşımızın yaşadığı olaylara benzer olaylar yaşıyoruz. Belki ölümle sonuçlanmıyor ama mesleğimizin kaderinde bu var. Onlarca cana mal olabilecek kritik noktalarda çalışıyoruz. O yüzden sık sık şiddetle karşı karşıya geliyoruz." dedi.