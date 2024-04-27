Sorgun'da eğitimini tamamlayan 3 hafız için tören düzenlendi

Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda 60 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Yaykın, "Bu öğrencilerimizden Tahir Mert Çevik, Ramazan Esat Yazar ve Yusuf İslam Şimşek, Kur’anı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız oldu. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza, değerli ailelerine ve özellikle hafızlar ordusuna katılan üç hafızımıza teşekkür ediyorum. Hafız yetişmeye devam edeceğiz." dedi.

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