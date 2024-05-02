Yozgat'ta kaldırımdaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yozgat'ta kaldırıma çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yozgat'ta kaldırıma çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ü.B. idaresindeki 06 BY 1316 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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