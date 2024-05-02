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        Yozgat'ta kaldırımdaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Yozgat'ta kaldırıma çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:55 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:55
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        Yozgat'ta kaldırımdaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Yozgat'ta kaldırıma çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ü.B. idaresindeki 06 BY 1316 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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