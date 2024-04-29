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        Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi

        Yozgat'ta şiddetli rüzgarın yola devirdiği kayısı ağacı, bahçe duvarında hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:00
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        Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi
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        Yozgat'ta şiddetli rüzgarın yola devirdiği kayısı ağacı, bahçe duvarında hasara neden oldu.

        Kent merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar bir apartmanın önündeki kayısı ağacını yola devirdi.

        Ağaç bahçe duvarında hasara neden olurken, çocuklar ve bazı vatandalar kayısı çağlası topladı.

        Mahalle sakinlerinden Orhan Mercan, evde otururken gürültü duyduklarını belirterek, dışarı baktıklarında ağacın devrildiğini fark ettiklerini söyledi.

        Çocuklardan Hamit Rıza Hüseyni de daha önce ağaç yüksek olduğu için çağla alamadıklarını belirterek, "Şimdi devrildi herkes poşet poşet çağla topluyor." dedi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince ağaç kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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