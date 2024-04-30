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        Yozgat'ta 10 bin 130 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince 10 bin 130 dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:05
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        Yozgat'ta 10 bin 130 makaron ele geçirildi
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince 10 bin 130 dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde şüpheli H.D'nin iş yerinde kaçak makaron bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin 130 tütün dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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