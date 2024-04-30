Yozgat'ta 10 bin 130 makaron ele geçirildi

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin 130 tütün dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince 10 bin 130 dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

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