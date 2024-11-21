Asırlık lise ilk günkü ihtişamıyla eğitimin hizmetinde

BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Yozgat'ta "Taş Mektep" ya da "Sarı Mektep" olarak bilinen 129 yıllık Yozgat Lisesi, 29 öğretmen ve 321 öğrenci ile eğitim öğretime devam ediyor.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde, 1895 yılında beş yıllık nehari idadi (ortaokullardan sonra yüksekokullara hazırlayıcı okul) olarak açılan, 1912'ye kadar ilkokul, bu tarihten sonra ortaokul, 1934 yılından itibaren de lise olarak faaliyet gösteren Yozgat Lisesi, hem öğrencilerini hem de ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. ​​​​​​​

Tarihi lise, 1. Dünya Savaşı'nda seferberlik ilan edilmesiyle yaklaşık 200 öğrencisi gönüllü olarak silah altına alınıp Çanakkale Savaşlarına katıldığı için "gazi liseler" arasında yer alıyor. Yozgat Lisesi, 129 yıllık tarihinin yanı sıra zengin kütüphanesinde 10 bin kayıtlı kaynak eseri bünyesinde bulundurmasıyla da dikkati çekiyor.

Osmanlı döneminden kalma el yazması eserlerin yanı sıra birçok nadir eserin bulunduğu kütüphaneden hem lisenin öğrencileri hem de Yozgat halkı yararlanıyor. Lise koridoruna 2017'de kurulan İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde sergilenen geçmişteki materyaller de kentin eğitim tarihine ışık tutuyor. -"Çok sayıda öğrenci ve öğretmen şehit oldu"

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, AA muhabirine, Yozgat Lisesinin 2015 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "gazi liseler" arasında gösterildiğini söyledi. Tarihi lisenin çok sayıda siyasetçi ve bilim insanı yetiştirdiğini anlatan Altınkaynak, "Lisemiz, 1895 yılında 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılıp, Yozgat Sultani İdadisi olarak eğitim öğretime başladı. Bünyesinde o dönemde ilkokul, ortaokul ve lise vardı. Yozgatlıların 'Taş Mektep' veya 'Sarı Mektep' adı ile adlandırdığı lisemiz, aynı zamanda 'gazi liseler' arasında yer almaktadır. 1914-1917 yılları arasında Çanakkale Savaşı'nda öğrencilerimizden ve gönüllü öğretmenlerimizden çok fazla şehit verilmiş, o yıllarda okulumuz mezun vermemiş ve 3 yıl kapalı kalmış." dedi.

"10 binden fazla eser bulunuyor" Altınkaynak, tarihi okulun, 1934 yılından itibaren lise olarak eğitim öğretime devam ettiğini belirterek, "İl Halk Kütüphanesinden sonra en zengin kaynaklar, lisemizin kütüphanesinde bulunmaktadır. Çok fazla Osmanlıca eserin bulunduğu kütüphanemizde, 10 binden fazla kitabımız öğrencilerimize ve Yozgat halkına hizmet etmektedir. Aynı zamanda İl Eğitim Tarihi Müzesi de okulumuzun bünyesinde yer almakta." diye konuştu.

"Tarihi okulda eğitim görmek güzel" Okulun 10. sınıf öğrencisi Elif Karaalp ise Yozgat'ın tarihini barındıran bir okulda eğitim görmekten gurur duyduğunu ifade etti. Karaalp, "Okulumuzun koridorlarında eski dönemlerinden kalan tarihi eserler var. Okula gelen insanlara biz bu eserleri tanıtıyoruz ve bu bizim için çok güzel bir duygu. Okulumuzun öğretmenleri ve eğitimi de çok iyi, diğer arkadaşlarım gibi ben de okulumu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yozgat Lisesinde eğitim gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Ahmet Eren Hazer de şunları kaydetti: "Bu okula gelirken ümitliydim ve burası özellikle istediğim bir okuldu. Çünkü Yozgat'ın tarihini anlatan, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören bu okulda okumak ayrıca Osmanlı tarihinin de yansıması olan bu okulda okumak beni çok gururlandırıyor. Bu okulda arkadaşlık ilişkisi de çok güzel ve herkes burada tarihine sahip çıkıyor. Osmanlıdan kalma bir okul olan lisemizin bugüne kadar ayakta kalabilmiş olması da tarihimizi koruduğumuzun ve önemsediğimizin göstergesi."