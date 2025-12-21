AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat Stadyumu'nun açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Yozgat Stadyumu'nun açılış törenine katıldı.

Yapımı tamamlanan Yozgat Stadyumu'nun açılış programına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte katılan Zorlu, burada yaptığı konuşmada, bu kentte doğmuş, bu topraklarda büyümüş biri olarak açılışını yaptıkları bu güzel eserin kendisini çocukluğuna götürdüğünü söyledi.

Çocukluğunda böyle tesislerin olmadığını ifade eden Zorlu, kimi zaman okul bahçesinde, kimi zaman boş buldukları bir arsada, bazen bir yol üstünde arkadaşlarıyla kurdukları sahalarda futbol oynadıklarını anımsattı.

O günlerin kendileri için farklı bir anlam taşıdığını vurgulayan Zorlu, "Çünkü verdiğimiz bu emek yarınlar için disiplinin, mücadele etme ruhunun da bize aşılandığı o günlerdi, güzel anlardı. O gün birlikte olduğumuz arkadaşlarımızın pek çoğuyla bugün Ankara'da, farklı yerlerde ülkemizin önemli kuruluşlarında birlikte vatanımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani Yozgat dediğimiz zaman esasında mücadele ruhu, kadirşinaslık ve birliktelik duygusu her zaman bu toprakları yücelten değerlerimiz olmuştur." diye konuştu.