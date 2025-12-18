Habertürk
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı gözaltına alındı

        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı gözaltına alındı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuşçu köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, O.G'yi kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

        Alanda yapılan aramada, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

