        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:32
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte şüpheli O.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, motosikletle seyir halindeki şüpheliyi takibe alarak durdurdu.

        Yapılan aramada 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

