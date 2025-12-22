Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

        Yozgat'ta, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:45 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Şehitler Fen Lisesi öğrencilerince Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşan okul müdürü Ramazan Güneşer, milletin vicdanı olmuş, kalemiyle tarihe yön vermiş, yüreğiyle bir milleti ayağa kaldırmış, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

        Programda, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini içeren şiirler seslendirildi, tiyatro oyunu sahnelendi.

        Öğrenciler tarafından çizilen resimlerin de sergilendiği programa, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ile öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta binada çıkan yangında yoğun duman gökyüzünü kapladı
        Yozgat'ta binada çıkan yangında yoğun duman gökyüzünü kapladı
        Yozgat Bozokspor -1 Akçabat Gençlikspor 1
        Yozgat Bozokspor -1 Akçabat Gençlikspor 1
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat Stadyumu'nun açılışına katıl...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat Stadyumu'nun açılışına katıl...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Yozgat Stadyumu'nun açılışında konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Yozgat Stadyumu'nun açılışında konuştu:
        Yozgat Şehir Stadyumu, Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla açıldı Gençlik...
        Yozgat Şehir Stadyumu, Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla açıldı Gençlik...
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı