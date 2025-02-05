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        Yozgat'ta "Kritik Tesis Koruma ve Meskun Mahal Operasyonu Eğitimi Tatbikatı" yapıldı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca "Kritik Tesis Koruma ve Meskun Mahal Operasyonu Eğitimi Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:47
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        Yozgat'ta "Kritik Tesis Koruma ve Meskun Mahal Operasyonu Eğitimi Tatbikatı" yapıldı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca "Kritik Tesis Koruma ve Meskun Mahal Operasyonu Eğitimi Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Saray köyde düzenlenen tatbikatta, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerince stratejik bir tesise yönelik olası saldırı ve tehditlere karşı müdahale teknikleri uygulandı.

        Güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan tatbikatta, senaryo gereği yola çıkan JÖAK timleri belirlenen metruk mahaldeki binanın çevresinde konuşlandı.

        Operasyonun detaylarını son kez gözden geçiren tim, ekip liderinin komutuyla harekete geçerek, şüpheliyi kısa sürede yakaladı ve alanı terk etti.

        Tatbikat, C-4 patlayıcı, plastik mühimmat ve özel ekipmanlar kullanılarak gerçeğe yakın en yakın şekilde icra edildi. Tatbikatla personelin her daim göreve hazır olması ve operasyon başarısının kapasitesinin artırılması amaçlandı.

        Tatbikat alanını ziyaret eden Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, tatbikata katılan komandolara başarı diledi.

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