Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fotokapan görüntülerinden Uzunlu beldesi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi.
Bölgeye giden ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
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