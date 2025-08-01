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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:29 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:29
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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fotokapan görüntülerinden Uzunlu beldesi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

        Bölgeye giden ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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