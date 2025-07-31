Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
E.C.T (25) idaresindeki 01 AHZ 270 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale yolu Derebağ köy yolu ayrımında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede sürücü E.C.T'nin olay yerinde öldüğü anlaşıldı.
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