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        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:58
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        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
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        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

        Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda kendisiyle ilgili çıkan bazı asılsız haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu belirtti.

        Bir süredir vertigo (baş dönmesi) şikayeti nedeniyle tedavi gördüğünü kaydeden Ekinci, "Dün gece saatlerinde de rahatsızlığım dolayısıyla anlık bir denge kaybı yaşadım ve bu esnada mangalın üzerine düşerek ufak bir yaralanma geçirdim. Konu bazı mecralarda yanlış ve farklı şekilde yansıtılmıştır. Durumum ciddi değildir. Hastanede ayakta tedavi gördüm ve aynı gün taburcu edildim. Şu an sağlığım gayet yerindedir. Görevimin başındayım ve çalışmalarımıza aynı azimle devam etmekteyim." ifadelerini kullandı.

        Ekinci, asılsız haberlere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

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