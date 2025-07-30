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        Yozgat Valisi Özkan, Sorgun Resim Çalıştayı'nı ziyaret etti

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canbolat, Sorgun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Resim Çalıştayı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:49
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        Yozgat Valisi Özkan, Sorgun Resim Çalıştayı'nı ziyaret etti
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canbolat, Sorgun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Resim Çalıştayı'nı ziyaret etti.

        İş insanı ve Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ile eşi Sevil Gül'ün ev sahipliğinde, Ergin Gül Konuk Evi'nde evde gerçekleştirilen çalıştayı ziyaret eden Vali Özkan ve Kaymakam Canbolat, organizasyon hakkında Ergin Gül'den bilgi aldı.

        Vali Özkan, burada yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların şehrin tanıtımı için büyük önem taşıdığını söyledi.

        Türkiye'nin tanıdığı 10 ünlü ressamın çalıştayda üretecekleri eserlerin Sorgun Festivali'nde sergilenecek olmasının önemli olduğunu vurgulayan Özkan, bu çalışmalarından dolayı Gül'e teşekkür etti.

        Kaymakam Canbolat ise Sorgun'un ilçe olarak bu tür faaliyetlere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, organizasyon sonunda ortaya çıkacak eserleri merakla beklediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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