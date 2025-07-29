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        Yozgat'ta bazı ormanlık alanlara girişler ve ateş yakmak yasaklandı

        Yozgat'ta yangın tedbirleri kapsamında, 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler, ateş yakmak ile kamp ve sportif faaliyetler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:25
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        Yozgat'ta bazı ormanlık alanlara girişler ve ateş yakmak yasaklandı
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        Yozgat'ta yangın tedbirleri kapsamında, 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler, ateş yakmak ile kamp ve sportif faaliyetler yasaklandı.

        Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı ek kararlar doğrultusunda, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı yeni tedbirler uygulanmaya başlandı.

        Bu kapsamda, Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü Tabiat Parkı ve Kadıpınarı Tabiat Parkı hariç olmak üzere, tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar ile orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla yapılan sportif faaliyetler ve çadırlı kamp kurulması yasaklandı.

        Ayrıca başta ormanlık alan çevreleri olmak üzere, tarla, bağ, bahçe ve diğer tüm arazilerde temizlik amacıyla anız, ot, dal ve bitki örtüsü gibi artıkların yakılmasına, orman içi ve bitişiğindeki köylerde yapılacak düğünlerde ise orman yangınına sebebiyet verebilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyecek.

        Ormanlık alanlara yakın mahallelerde bağ ve bahçe temizliği amacıyla artık ve anız yakan kişiler hakkında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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