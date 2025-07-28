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        Bozok Üniversitesi ile Diyanet Akademisi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

        Yozgat Bozok Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:46
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        Bozok Üniversitesi ile Diyanet Akademisi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı
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        Yozgat Bozok Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bozok Üniversitesinde düzenlenen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ile Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç protokolü imzaladı.

        Protokol kapsamında Kur'an-ı Kerim, Dini Musiki ve Arapça başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, ayrıca akademi merkezindeki eğitim görevlileri ile kursiyerlerin lisansüstü çalışmalara teşvik edilmesi amaçlanıyor.

        Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, protokolle Kur'an-ı Kerim ve kıraat alanında üniversite öğrencilerinin mesleğe hazırlanacağını belirtti.

        Yaşar ise iş birliği sayesinde hem üniversitenin hem de Diyanet Akademisi'nin bilgi birikimini toplum yararına sunmayı amaçladıklarını belirtti.

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