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        Sorgun'da 3. Resim Çalıştayı başladı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, iş insanı ve Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ile eşi Sevil Gül'ün öncülüğünde düzenlenen 3. Resim Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:45
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        Sorgun'da 3. Resim Çalıştayı başladı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, iş insanı ve Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ile eşi Sevil Gül'ün öncülüğünde düzenlenen 3. Resim Çalıştayı başladı.

        Ergin Gül Konuk Evi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 10 ressam yer alıyor. Sorgunlu sanatçılar Ömer Ünal ve Fatih Gökkaya da çalıştaya katılan isimler arasında bulunuyor.

        Çalıştayda konuşan Ergin Gül, sanatı, sanatçıları, sporu, sosyal etkinlikleri çok sevdiğini ve elinden geldiğince bu etkinliklere katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Gül, çalıştay sonunda ortaya çıkacak eserlerin 01-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Sorgun Festivali'nde sergileneceğini aktararak, "Bu etkinliklere katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. 3 yıldır düzenlediğimiz çalıştay, önemli sanatçıları bir araya getiriyor. Bu yıl da güzel eserler ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.

        Gül çalıştayın çarşamba günü sona ereceğini bildirdi.

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