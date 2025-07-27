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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Yozgat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye olmazsa olmazlarımızdan birisi. Bunu inşa etmek de bizim görevimiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:52
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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Yozgat'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye olmazsa olmazlarımızdan birisi. Bunu inşa etmek de bizim görevimiz." dedi.

        Elitaş, AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programına katıldı.

        Burada konuşan Elitaş, AK Parti'nin kırgınların, küskünlerin veya ihtiraslarına yenik düşenlerin kurduğu bir parti olmadığını vurguladı.

        AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda olduğunu dile getiren Elitaş, "AK Parti, bir erdemliler hareketi, koltuk sevdasında olanların değil, ihtiras peşinde koşanların değil, milletin makus talihini ortadan kaldırabilmek, Türk dünyasını gerekli yerlere ulaştırabilmek, mazlum milletlerin sesi olabilmek için milletin öncülüğünde kurulan ve bizler tarafından tabelası asılan partidir." diye konuştu

        Elitaş, İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "60 bin insanı, çoluk çocuk kadın demeden sivil demeden katlediyor. 1,5-2 milyona yakın Gazzeli açlıkla imtihan ediliyor. Aç bırakarak şehit etmeye uğraşıyor ama dünya sessiz, dünya suskun. Demokrasi havariliği yapanlar, insan hakları savunucuları Gazze'dekileri insandan saymıyor. Onların açlıkla ölmesine, çocukların bombalar altında katledilmesine, soykırım yapılmasına göz yumuyorlar. Medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış canavar hatta ağzından alevler püskürten canavarlar Gazze'deki insanlık zulmüne karşı sessiz kalıyorlar. Tek sessiz kalmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil."

        Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Elitaş, "Türkiye'nin 86 milyonunun yekvücut olması, aynı hedef, aynı dava uğruna ulaşması, 86 milyonun kalbinin aynı ahenkle atması, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için Terörsüz Türkiye'yi ortaya çıkarmamız gerekir dedik. O günden bu tarafa 10 aylık bir süre geçti. Adım adım ilerliyoruz. Sabırla sükunetle inşallah hedefe ulaşacağız." ifadesini kullandı.

        Elitaş, şöyle devam etti:

        "Şehit ailelerinin yanına gittiğimizde ne diyorlar biliyor musunuz? 'Benim yavrum şehit oldu. Yüreğim yanıyor, ciğerim yanıyor. Ocağıma ateş düştü. Bundan sonra terörle ilgili hiçbir ocağa ateş düşmemesi için Terörsüz Türkiye'yi lütfen ilan edin. Terör örgütünü yok edin. Bizim ocaklarımız yandı ama başkasının ocağına düşmesin' diyorlar. İlk bu harekete başladığımız Ekim 2024'te kamuoyunda karşılık yüzde 45 evet, yüzde 45 hayır, yüzde 10 da çekimserdi ama şu anda 'Terörsüz Türkiye'yi istiyor musunuz?' denildiğinde 'yüzde 80 evet' dedi. Terörsüz Türkiye olmazsa olmazlarımızdan birisi. Bunu inşa etmek de bizim görevimiz."

        AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir'in konuşmalarının ardından katılımcılar çeşitli konularda sunum yaptı.

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